ЧП с фанатами остановило работу станции метро в России

На станции метро "Обводной канал" в Санкт-Петербурге состоялась массовая драка футбольных хулиганов. Место происшествия оцепили до приезда правоохранительных органов.

Инцидент произошел около 18:00 по московскому времени. 15-20 человек устроили беспорядки. Помимо драки участники происшествия распыляли перцовые баллончики. На молодых людях была спортивная одежда. Сотрудники метро предположили, что драку затеяли скинхеды или футбольные фанаты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Станция метро "Обводной канал" Федеральное агентство новостей

После разборок на пероне станции остался рассыпан белый порошок. Сотрудники метрополитена вызвали санэпидемстанцию и правоохранителей для расследования инцидента. Станцию метро "Обводной канал" на время закрыли. Через полчаса сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций разрешили открыть станцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча 17-го тура Премьер-лиги Украины между "Ворсклой" и "Черноморцем" болельщики одесситов обратились к властям России. Фанаты на своем секторе вывесили два баннера.

После поединка ультрас подверглись жестокому нападению со стороны правоохранителей. По сведениям очевидцев, людей ложили лицом в асфальт, били ногами и дубинками. В итоге было задержано более 20 болельщиков "Черноморца".

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