Через себя: игрок сборной Украины поразил сеть невероятным трюком

Футболист венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин продемонстрировал отличную технику, которая была высоко оценена подписчиками известного футбольного Instagram-профиля.

Ролик, опубликованный на канале 433, набрал полмиллиона просмотров за полчаса. На нем наш соотечественник, стоя за воротами, поднял мяч с газона и ударом через себя с подкруткой отправил его в сетку.

Игорь Харатин

В нынешнем сезоне Харатин является твердым игроком основного состава в "Ференцвароше", приняв участие в 21 поединке команды. Клуб, который тренирует украинец Сергей Ребров, лидирует в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя на три очка и имея две игры в запасе.

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