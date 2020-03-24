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24 марта • обновлено в 12:48
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Через себя: игрок сборной Украины поразил сеть невероятным трюком

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Футболист венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин продемонстрировал отличную технику, которая была высоко оценена подписчиками известного футбольного Instagram-профиля.

Ролик, опубликованный на канале 433, набрал полмиллиона просмотров за полчаса. На нем наш соотечественник, стоя за воротами, поднял мяч с газона и ударом через себя с подкруткой отправил его в сетку.

Игорь Харатин

Игорь Харатин

В нынешнем сезоне Харатин является твердым игроком основного состава в "Ференцвароше", приняв участие в 21 поединке команды. Клуб, который тренирует украинец Сергей Ребров, лидирует в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя на три очка и имея две игры в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист, ставший игроком легендарной команды "Harlem Globetrotters", Дмитрий Smoove Кривенко исполнил невероятные трюки.

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Персона
Сергей Ребров
Место
Венгрия Будапешт
Тег
ФК Ференцварош
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