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9 мая • обновлено в 18:41
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Черчесов нелепо поздравил с 9 мая и получил оскорбления в сети

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвергся обструкции в интернете, после своего поздравления с 9 мая.

Руководитель главной футбольной команды РФ у себя в Instagram опубликовал отфотошпленное фото, где к туловищам солдат советской армии присоединил свою голову, а также голови других игроков сборной.

С юбилеем Великой Победы!

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

После того, как Черчесову стали в нелицеприятной форме писать о недопустимости подобного, он просто закрыл пост от комментирования.

"Держи наркомана": Черчесова загнобили в сети за "идиотское поздравление" с 9 мая
"Держи наркомана": Черчесова загнобили в сети за "идиотское поздравление" с 9 мая
"Держи наркомана": Черчесова загнобили в сети за "идиотское поздравление" с 9 мая
"Держи наркомана": Черчесова загнобили в сети за "идиотское поздравление" с 9 мая
"Держи наркомана": Черчесова загнобили в сети за "идиотское поздравление" с 9 мая
"Держи наркомана": Черчесова загнобили в сети за "идиотское поздравление" с 9 мая
"Держи наркомана": Черчесова загнобили в сети за "идиотское поздравление" с 9 мая
"Держи наркомана": Черчесова загнобили в сети за "идиотское поздравление" с 9 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Черчесов совершил хамский поступок и поплатился. Тренер грубо обошелся со стюардами перед игрой 18-го тура РПЛ "Спартак" – "Краснодар" и стал жертвой комментариев в сети.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Станислав Черчесов
Место
Россия
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