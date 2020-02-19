Бывший клуб Бекхэма намерен подписать Месси

"Лос-Анджелес Гэлакси", за который выступали легендарные Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович, заинтересован в подписании аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Как сообщает официальный сайт американской Высшей лиги футбола (МЛС), главный тренер команды Гильермо Баррос Скелотто провел встречу с отцом и, по совместительству, агентом футболиста Хорхе. На ней они обсудили положение нападающего в каталонском клубе и его возможный переезд в Лос-Анджелес в будущем.

Лионель Месси Sportbox

Отметим, что в это трансферное окно "Гэлакси" усилили состав бывшим форвардом "Манчестер Юнайтед" Хавьером "Чичарито" Эрнандесом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время у Месси возникли разногласия с руководством "Барселоны" касательно нового наставника команды. Кроме того, стало известно, что президент каталонцев Хосеп Бартомеу заплатил компании, которая занимается формированием общественного мнения в социальных сетях, за травлю аргентинца.

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