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19 февраля • обновлено в 15:29
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Бывший клуб Бекхэма намерен подписать Месси

1.1т
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"Лос-Анджелес Гэлакси", за который выступали легендарные Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович, заинтересован в подписании аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Как сообщает официальный сайт американской Высшей лиги футбола (МЛС), главный тренер команды Гильермо Баррос Скелотто провел встречу с отцом и, по совместительству, агентом футболиста Хорхе. На ней они обсудили положение нападающего в каталонском клубе и его возможный переезд в Лос-Анджелес в будущем.

Лионель Месси

Лионель Месси

Sportbox

Отметим, что в это трансферное окно "Гэлакси" усилили состав бывшим форвардом "Манчестер Юнайтед" Хавьером "Чичарито" Эрнандесом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время у Месси возникли разногласия с руководством "Барселоны" касательно нового наставника команды. Кроме того, стало известно, что президент каталонцев Хосеп Бартомеу заплатил компании, которая занимается формированием общественного мнения в социальных сетях, за травлю аргентинца.

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Персона
Лионель Месси
Место
США Лос-Анджелес
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