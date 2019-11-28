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29 ноября • обновлено в 11:10
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Клуб Премьер-лиги пригрозил украинским властям прекратить существование

5.4т
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Львовские "Карпаты" написали официальное письмо мэру и городским депутатам, требуя передать территорию, прилегающую к стадиону "Украина", в аренду клубу на льготных условиях.

"Сейчас вопрос "быть или не быть?" как никогда остро стоит перед клубом. Еще с 2006 года ФК "Карпаты" ожидает передачу земельного участка вокруг стадиона "Украина" в долгосрочную аренду на льготных условиях. Не имея возможности говорить о развитии инфраструктуры, а соответственно, о качественном улучшении уровня клуба, "Карпаты" прекратят свое существование", – гласит официальное заявление команды.

ФК "Карпаты"

ФК "Карпаты"

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В письме также говорится о том, что передача вышеуказанного земельного участка в аренду клубу была лично обещана мэром Львова Андреем Садовым. "Карпаты" заявляют, что в скором времени у депутатского корпуса Львовского городского совета будет последний шанс спасти клуб, а именно "утвердить решение о долгосрочной передаче земельного участка вокруг стадиона "Украина" футбольному клубу в аренду на льготных условиях".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" уступили донецкому "Олимпику" на своем поле.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина Львов
Тег
ФК Карпаты
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