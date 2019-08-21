Были первыми: экс-тренеры "Динамо" попали в топ-50 в мире

Два легендарных наставника киевского "Динамо" Виктор Маслов и Валерий Лобановский попали в список топ-50 тренеров за всю историю мирового футбола.

Рейтинг опубликован специализированным порталом 90min.com.

Виктор Маслов оказался на 36-й строчке. Отмечается, что тренер является изобретателем тактической расстановки 4-4-2, а также "отцом современного тактического мышления". С "Динамо" Маслов трижды выигрывал чемпионат СССР (1966, 1967, 1968), а также дважды — Кубок этой страны (1964, 1966).

Виктор Маслов и Валерий Лобановский fcdynamo.kiev.ua

Валерий Лобановский был поставлен аналитиками портала на 23-е место. Отмечается, что он был первым, кто уделял большое внимание спортивным научным исследованиям, а также пришел к мысли, что важнее команда-звезда, чем яркий отдельно взятый футболист.

Лобановский 8 раз приводил "Динамо" к титулу чемпиона СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990), 6 раз побеждал в Кубке СССР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990), 5 раз был чемпионом Украины (1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и трижды выигрывал Кубок Украины (1998, 1999, 2000).

Кроме того, "Динамо" с Лобановским дважды побеждало в Кубке обладателей Кубков (1975, 1986) и выигрывало Суперкубок УЕФА (1975).

Добавим, что первую десятку рейтинга составили (в порядке убывания): Алекс Фергюсон, Арриго Сакки, Ринульс Михельс, Хосеп Гвардиола, Джованни Трапаттони, Йохан Кройф, Эрнст Хаппель, Эленио Эррера, Жозе Моуриньо и Боб Пейсли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу ранее подверг сомнению высокое место Валерия Лобановского в рейтинге лучших тренеров клубов от France Football.

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