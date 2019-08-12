Был в наушниках: в России произошла смертельная трагедия с 15-летним футболистом

В Санкт-Петербурге произошла смертельная трегедия с защитником юношеской команды ДФК "Зенит-84". 15-летний Максим Давлатов погиб, попав под колеса электрички 10 августа.

По данным следователей, машинист подавал сигналы и тормозил, но избежать трагедии не удалось. Молодой человек переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу, передает РИА Новости. При этом, по рассказам очевидцев, парень увлекся телефоном, был в наушниках и не слышал сигнала приближающегося поезда.

"Реанимация приехала очень быстро! Но минут через пять его уже накрыли", - отмечает один из пользователей.

Максим Давлатов

Федерация футбола Санкт-Петербурга организовала сбор денег матери игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, соревнования автогонщиков в России завершились трагедией - одна из машин снесла телевышку и загорелась, что стоило жизни гонщику.

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