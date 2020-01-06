"Был бомбой": украинский журналист прокомментировал громкий трансфер игрока "Динамо"

Украинский журналист, зам главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов прокомментировал переход полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша в турецкий "Ризеспор".

Денис Гармаш dynamo.kiev.ua

"Гармаш и Морозюк снова одноклубники! Я много критиковал Дениса. Прежде всего за несдержанность. Он действительно был бомбой замедленного действия, которая могла взорваться в любой момент и непонятно, в какую сторону летело ее содержимое. Однако Денису нельзя было отказать ни в таланте, ни в отдаче. Он не отбывал номер. В последнее время он перестал быть важной фигурой в команде, поэтому "Динамо" расставание с ним переживет безболезненно, зато платежная ведомость, по идее, существенно сократится. Думаю, этот трансфер пойдет во благо всем трем сторонам –клубам и самому игроку", – написал Шахов на своей странице в сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о том, что один из ведущих легионеров "Динамо" Тамаш Кадар также покидает столичный клуб.

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