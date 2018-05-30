Буффон подписал контракт с новым клубом: названа зарплата

Легендарный экс-голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру во французском ПСЖ.

40-летний голкипер сборной Италии подпишет 2-летний контракт и будет получать 8 млн евро за сезон, передает Corriere dello Sport. В ПСЖ Буффон перейдет на правах свободного агента.

BREAKING: Gianluigi Buffon will sign a contract with PSG - the announcement will be made soon. He'll be on €8m-per-season and pens a two-year deal [CdS] pic.twitter.com/Cpy3nn3vh3 — FourFourTweet (@FourFourTweet) 30 мая 2018 г.

Напомним, что 19 марта Джанлуиджи Буффон официально простился с туринской командой в матче против "Вероны" (2:1). Для ДжиДжи это был 640-й матч в серии А. Больше него игр провел только легендарный защитник "Милана" Паоло Мальдини – 647.