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Буффон подписал контракт с новым клубом: названа зарплата

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Легендарный экс-голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру во французском ПСЖ.

40-летний голкипер сборной Италии подпишет 2-летний контракт и будет получать 8 млн евро за сезон, передает Corriere dello Sport. В ПСЖ Буффон перейдет на правах свободного агента.

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Напомним, что 19 марта Джанлуиджи Буффон официально простился с туринской командой в матче против "Вероны" (2:1). Для ДжиДжи это был 640-й матч в серии А. Больше него игр провел только легендарный защитник "Милана" Паоло Мальдини – 647.

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Тема
Трансферы
Персона
Джанлуиджи Буффон
Место
Франция
Объект
ПСЖ
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