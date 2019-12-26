Бразильцы в "Динамо": как все начиналось

Кудесники мяча – так называют бразильских футболистов, которые играют во многих клубах мира. Хватало, хватает их и сейчас в командах Украины.

Успехи донецкого "Шахтера" – 12-кратного чемпиона страны, 13-кратного обладателя Кубка Украины, 8-кратного обладателя отечественного Суперкубка, а также обладателя Кубка УЕФА-2009 – во многом связывают с тем, что многие годы в этом клубе играли, играют и в дальнейшем будут обязательно играть бразильцы – такова политика клуба.

Вспомним бразильских игроков донецкой команды прошлых годов. Жуан Батиста, Брандао, Виллиан, Элано, Жадсон, Иван, Илсиньо, Дуглас Коста, Леонардо, Луис Адриано, Матузалем, Бруно Ренан, Алекс Тейшейра, Фернандиньо, Фернандо, Фред. Некоторые из них сейчас играют в европейских топ-клубах…

И сегодня погоду в составе "горняков" делают Тайсон, Марлос, Тете, Дентиньо, Алан Патрик, Сиприано, Исмаили, Додо, Маркос Антонио, Майкон, Веллингтон Нем. Солидный списочек, согласитесь…

Играют футболисты из Бразилии и в других украинских командах: Артур, Луис Густаво ("Ворскла"), Лазио ("Заря"), Диого Дженнингс ("Карпаты"), Рожерио, Пимента, Клебер, Висенте, Ренан, Филипе, Сабино, Велвес, Альваро, Педру Витор, Лейтао ("Львов"), Оливейра ("Олимпик").

А что же киевское "Динамо" – 15-кратный чемпион Украины, 11-кратный обладатель Кубка страны, 8-кратный обладатель национального Суперкубка? В составе "бело-синих" в разные годы также выступало немало бразильцев. О них и поговорим сегодня, вспомним, кто они.

2002/2003. Леандру Машаду, Диого Ринкон

В послужном списке на тот момент 26-летнего нападающего Леандру Машаду были две игры в составе сборной Бразилии, опыт выступлений в клубах Испании и Португалии. В Киеве он появился явно с лишним весом и, самое главное, с заниженными к себе, как игроку, требованиями. Это и сказалось – в чемпионате Украины он сыграл за "Динамо" всего 5 матчей и забил два мяча в ворота "Ворсклы" (у которой киевляне выиграли – 8:0), болельщикам "бело-синих" не приглянулся и в Киеве не задержался.

Леандро Машаду и Игорь Суркис ФК "Динамо" Киев

Диого Аугусто Пашеку де Фронтера, взявший в юности псевдоним Ринкон, динамовцам пришелся ко двору. При участии бразильца команда вернула чемпионский титул, успешно он провел и важные матчи против "Байера" и "Локомотива" в Лиге чемпионов. Но со временем и Диого снизил к себе требования, сдал в игровых кондициях, значительно прибавил в весе. На просьбы тренеров взяться за себя не реагировал. В апреле 2009-го, после очередного неудачного возвращения из аренды, Ринкон и "Динамо" по обоюдному согласию расстались.

2003/2004. Мори Алессандру, Клебер

Летом 2003 года из "Палмейраса" в "Динамо" прибыл 24-летний правый защитник Мори Алессандру. И уже в первом своем матче забил мяч в ворота "Днепра". Но в Киеве в итоге пробыл недолго, уехав в аренду в Бразилию, после чего там и остался. В "Коринтиансе" его карьера сложилась довольно удачно – футболист стал обладателем Кубка Либертадорес, выиграл клубный чемпионат мира, заслужил звание капитана команды. Но эти успехи также пришли не сразу, а лишь спустя девять лет после появления в киевском клубе.

Изысканный дриблер Клебер в еврокубках не забивал, но на нем очень часто фолили соперники. У Алексея Михайличенко он на поле выходил редко, не выдерживая конкуренции с Верпаковскисом и Шацких. Заиграл Клебер при Сабо, который в августе 2004-го после поражения "Динамо" от "Трабзонспора" в квалификации Лиги чемпионов (1:2) сменил на посту главного тренера Михайличенко, после чего два сезона радовал болельщиков "Динамо".

2004/2005. Родольфо, Родриго

Бразильского полку на берегах Днепра прибыло. Появились два защитника, но по характеру разные. Дисциплинированный Родольфо и скандальный шалтай-болтай Родриго. В "Динамо" оба надолго не задержались. Родриго после стычки с Алиевым был отправлен в аренду на родину, а московский "Локомотив" выложил 4 млн долларов за Родольфо.

И в последние годы бразильские футболисты становились игроками "Динамо". О них в следующем материале OBOZREVATEL. До встречи!

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