Бразильский легионер "Шахтера" получил травму перед матчами Лиги Европы

Бразильский легионер "Шахтера", защитник Додо получил травму за две недели до первой игры 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".

Как сообщает Globo Esporte, 21-летний футболист получил повреждение левой лодыжки, защищая цвета олимпийской сборной Бразилии в матче отбора на Олимпиаду-2020 против сборной Колумбии (1:1). По информации СМИ, игроку требуется восстановление. 6 февраля он пропустил матч Бразилии против Уругвая.

Додо ФК "Шахтер"

В нынешнем сезоне Додо провел 17 матчей за "Шахтер", отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой", который состоится в Харькове.

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