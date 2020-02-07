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8 февраля • обновлено в 07:45
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Бразильский легионер "Шахтера" получил травму перед матчами Лиги Европы

2.5т
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Бразильский легионер "Шахтера", защитник Додо получил травму за две недели до первой игры 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".

Как сообщает Globo Esporte, 21-летний футболист получил повреждение левой лодыжки, защищая цвета олимпийской сборной Бразилии в матче отбора на Олимпиаду-2020 против сборной Колумбии (1:1). По информации СМИ, игроку требуется восстановление. 6 февраля он пропустил матч Бразилии против Уругвая.

Додо

Додо

ФК "Шахтер"

Новости
"Бенфика" лишилась капитана на матчи с "Шахтером" в ЛЕ

В нынешнем сезоне Додо провел 17 матчей за "Шахтер", отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой", который состоится в Харькове.

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Автор
Денис Карпов
Темы
Олимпиада-2020 Лига Европы
Место
Колумбия
Теги
сборная Бразилии по футболу ФК Шахтер
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