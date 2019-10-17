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17 октября • обновлено в 14:32
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"Бомба вообще!" Появилось новое видео из раздевалки сборной Украины после матча с Португалией

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Украинская ассоциация футбола опубликовала в Facebook эксклюзивное видео из раздевалки сборной Украины после победы над действующими чемпионами Европы и Лиги наций - сборной Португалии.

Сборная Украины вышла на Евро-2020

Сборная Украины вышла на Евро-2020

ФФУ

На видео запечатлены первые минуты празднования украинских футболистов выхода на Евро-2020.

"Бомба вообще! Спасибо за поддержку!", - прокомментировал поединок один из героев встречи и автор первого забитого мяча Роман Яремчук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в решающем матче группового этапа квалификации Евро-2020 обыграла сборную Португалии. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко назвал своих футболистов "настоящими львами".

Кроме того, один из героев встречи Роман Яремчук, комментируя матч, заявил, что Украина - это не Россия, чем вызвал бурю негодования в РФ.

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Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
Персона
Роман Яремчук
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по футболу
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