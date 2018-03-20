"Больше никого": Шевченко сделал заявление о сборной Украины

Главный тренер Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что больше не будет вызывать новых игроков в национальную команду на товарищеские матчи.

"Кого вызову вместо травмированного Романа Яремчука? Мы знали о ситуации с его травмой, и именно по этой причине вызвали Кравца. Так что команда сейчас у нас укомплектована, и больше мы никого вызывать не будем. Если только ничего не случится. Надеюсь, этого не произойдет", – сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, что "сине-желтая" команда в ближайшие дни проведет две встречи. 23 марта против Саудовской Аравии, а 27 марта против Японии.

Напомним, что в ноябре прошлого года Шевченко поставил ультиматум футболистам сборной Украины.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что у нашей национальной команды возникли проблемы на первом сборе в Харькове.