Болельщиков во всем мире шокировала нереальная траектория мяча: видео

Необычная траектория мяча во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии между командами "Шапекоэнсе" и "Атлетико Минейро" шокировала болельщиков во всем мире.

Видео нереального эпизода опубликовал в своем Twitter- аккаунте журналист Рашид Гарсия.

🤔 Sobrepique en el aire en la cancha del Chapecoense pic.twitter.com/ZAJbQxp1j4 — ℝ𝕒𝕤𝕙𝕚𝕕 (@AliRashidGarcia) 17 липня 2019 р.

На 41-й минуте футболист "Шапекоэнсе" выполнил подачу с углового, в ходе которого мяч стал падать, а затем снова подлетел в воздухе.

Пользователи соцсетей были ошоломлены увиденным. "Я не верю в призраков, но что это было?" — задался вопросом один из юзеров. "Невероятно. Это паранормальное явление, иначе как еще его можно объяснить?" — спросил другой.

Пока никто не смог объяснить случившееся, в том числе и футболист, выполнивший угловой.

Несмотря на волшебство на поле, матч завершился победой "Атлетико" со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, марокканский футболист "Кана" Файчаль Фажр отметился невероятным ударом в матче 34-го тура чемпионата Франции в Лиге 1 против "Дижона".

На 67-й минуте Фажр получил мяч у угла штрафной и техничным ударом послал его в дальний угол. Голкипер "Дижона" исландец Рунар Алекс Рунарссон находился слишком далеко от линии ворот и не смог отразить удар.

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