Боец MMA использовал "футбольный удар" и проиграл

Киргизский боец смешанного стиля (MMA) Азизбек Сатибалдиев нанес удар ногой по голове немецкого спортсмена Саба Болаги, находившегося в этот момент на коленях. Инцидент произошел на турнире M-1 Challenge 92 в Санкт-Петербурге.

Рефери остановил бой и присудил победу немецкому спортсмену, дисквалифицировав Сатибалдиева.

"Дисквалификация за футбольный удар Сатибалдиева, победа Саба Болаги", — подписал выложенное видео пользователь Jollasanda.

