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Без "россиян": Шевченко назвал состав сборной Украины на ближайшие матчи

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал футболистов, вызванных в команду на матч отбора к Евро-2020 с Литвой (7.09 в Вильнюсе), и "товарняк" с Нигерией (10.09 в Днепре).

Без "россиян": Шевченко назвал состав сборной Украины на ближайшие матчи

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все – "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент" Бельгия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Марлос (оба – "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Резервный список:

Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин (все – "Динамо" Киев), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

Как сообщает пресс-служба ФФУ, подготовительный сбор начнется 2 сентября в Киеве, а 5-го — национальная команда отправится в Вильнюс.

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Отметим, что в национальную команду не были вызваны игроки из чемпионата России: Ярослав Ракицкий (ФК "Зенит") и Иван Ордец ("Динамо" Москва).

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Персона
Андрей Шевченко
Тег
сборная Украины по футболу
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