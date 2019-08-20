Без ответа: лидера "Динамо" не отпустили из клуба

Сербский клуб "Црвена Звезда" отказался от идеи приобрести у "Динамо" одного из лидеров полузащиты киевлян Николая Шапаренко.

На прошлой неделе руководство сербского клуба неофициально обратилось к "Динамо" по поводу условий трансфера атакующего хавбека, но ответа клуб из Белграда не дождался, сообщает FcDynamoNation.

Николай Шапаренко dynamo.kiev.ua

По информации источника, у "Динамо" было время для ответа до 17 августа, но киевляне проигнорировали запрос сербов. В связи с этим "Црвена Звезда" за 1,8 миллиона евро купила у испанского "Лас Пальмаса" флангового полузащитника Матео Гарсию, использовав часть средств, запланированных на покупку Шапаренко. Интерес "Црвены Звезды" к Николаю больше не актуален.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одним из главных претендентов на 20-летнего динамовца была "Заря". Напомним, молодой игрок был недоволен непопаданием в "основу" "Динамо" и, по слухам, конфликтовал с бывшим наставником киевлян Александром Хацкевичем.

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