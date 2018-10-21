Без футбола на полгода: стали известны подробности кошмарной травмы Ярмоленко

Полузащитника "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко повредил ахиллово сухожилие правой ноги. Футболист сборной Украины получил травму в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:1).

Андрей Ярмоленко

Сроки восстановления 28-летнего футболиста будут зависеть от степени повреждения. Если это воспаление, Андрею придется пропустить около месяца. Если же травма более серьезная – это может повлечь за собой операцию и восстановление до полугода, сообщает "Команда1".

Как сообщал OBOZREVATEL в лондонском дерби осле подачи с углового Ярмоленко неудачно сыграл на добивании и не смог подняться на ноги. Лидер сборной Украины покинул поле на носилках. Вместо украинца на поле появился Грейди Диангана.

Напомним, что Андрей Ярмоленко подписал контракт с "Вест Хэмом" в летнее межсезонье. До этого один из лидеров сборной Украины защищал цвета дортмундской "Боруссии".