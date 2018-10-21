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Без футбола на полгода: стали известны подробности кошмарной травмы Ярмоленко

11.8тЧитать материал на украинском

Полузащитника "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко повредил ахиллово сухожилие правой ноги. Футболист сборной Украины получил травму в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:1).

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Сроки восстановления 28-летнего футболиста будут зависеть от степени повреждения. Если это воспаление, Андрею придется пропустить около месяца. Если же травма более серьезная – это может повлечь за собой операцию и восстановление до полугода, сообщает "Команда1".

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Как сообщал OBOZREVATEL в лондонском дерби осле подачи с углового Ярмоленко неудачно сыграл на добивании и не смог подняться на ноги. Лидер сборной Украины покинул поле на носилках. Вместо украинца на поле появился Грейди Диангана.

Напомним, что Андрей Ярмоленко подписал контракт с "Вест Хэмом" в летнее межсезонье. До этого один из лидеров сборной Украины защищал цвета дортмундской "Боруссии".

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
АнглияЛондон
Объект
ФК Вест Хэм
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