"Без Донбасса, без Донецка, без "Донбасс Арены"..." Срна рассказал о мечте Ахметова

Тренер "Шахтера" Дарио Срна, поздравляя президента донецкого клуба с днем рождения, рассказал про мечту Рината Леонидовича.

"Знаю, что у Ахметова есть две мечты: одна - это вернуться на родину, а вторая - выиграть Лигу чемпионов. Но я вас скажу, что без Донбасса, без Донецка, без "Донбасс Арены" мы не выиграем Лигу чемпионов. Поэтому нам нужна только одна мечта — чтобы наступил мир в Донбассе. И я знаю, что это большая мечта нашего президента. Поэтому поздравляю его с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, чтобы наступил мир на Донбассе, чтобы скоро вернулись домой", — сказал Срна в эфире телеканала "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, поздравляя Ахметова с днем рождения, рассказал о том, как переживает Ринат Леонидович.

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