Главная Новости
27 февраля • обновлено в 06:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Бенфика – Шахтер: смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Европы

1.3т
Читать материал на украинском

"Шахтер" отлично начал евровесну домашней победой над "Бенфикой", получив хороший шанс пройти 1/16 финала Лиги Европы. Но теперь надо завершить дело ответным матчем, 27 февраля в Лиссабоне.

Команда Луиша Каштру оставила только положительные впечатления после игры с португальцами в Харькове, заставив соперника больше опасаться атаки "горняков". В итоге "Шахтер" без особых проблем добыл победу и может рассчитывать на гол в гостях, который наверняка выведет его в 1/8-ю финала.

Пицци останавливает фланговый прорыв Исмаили

Пицци останавливает фланговый прорыв Исмаили

shakhtar.com

Впрочем, "бежать впереди паровоза" украинской команде никак нельзя - преимущество лишь минимальное, у "Бенфики" есть гостевой гол, а в центре поля у "Орлов" появится главный новичок зимы - Юлиан Вайгль, способный изменить многие расклады в игре команды. Оба коллектива избежали серьезных потерь перед ответной встречей и могут рассчитывать на сильнейшие составы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Шахтер", который начнется 27 февраля на "Эштадио да Луш" в 22:00 по киевскому времени.

Новости
Бойкот? Тайсон серьезно вспылил на матче "Шахтера" против "Бенфики"

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "БЕНФИКА" - "ШАХТЕР"

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА

Лиссабон (Португалия). "Эштадио да Луш". 22:00

Главный арбитр: Бьерн Куйперс (Нидерланды)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 0:0

___________________________________________________________

Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БЕНФИКА" - "ШАХТЕР"

В прямом эфире гостевой матч 1/16 финала ЛЕ в Украине покажет украинский телеканал "Футбол 1". Также трансляцию можно будет найти в интернете на российском "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "БЕНФИКА" - "ШАХТЕР"

В предстоящем поединке вопросов о фаворите почти не возникает - букмекеры ставят на "Бенфику", но с осторожностью - победа "орлов" оценивается коэффициентом 1,83. Победа же "Шахтера" оценивается показателем в 4,0, а ничья котируется цифрами 3,75.

"Бенфика" могла увезти и ничью из Харькова

"Бенфика" могла увезти и ничью из Харькова

shakhtar.com

КТО РАССУДИТ МАТЧ "БЕНФИКА" - "ШАХТЕР"

Обслужит второй матч "Бенфики" и "Шахтера" голландская бригада арбитров во главе с Бьерном Куйперсом. Помогать на линиях Куйперсу будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, четвертый арбитр - Джероэн Мансхот.

Куйперс в своей карьере четырежды встречался с "Шахтером", в последний раз работая на матче "горняков" против "Лиона" осенью 2018-го в Лиге чемпионов. Но украинским болельщикам этот рефери помнится в первую очередь, как арбитр, показавший Андрею Шевченко его единственную в карьере красную карточку (в 2011-м в матче Лиги Европы "Динамо" - "Брага").

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "БЕНФИКА" - "ШАХТЕР"

Бруно Лаже, главный тренер "Бенфики"

– Мы должны быть очень внимательными в обороне. Нам нужно добиться того результата, который позволит нам пройти дальше. Мы должны понимать, что нам делать с мячом, перекрывать свободные зоны, так как "Шахтер" очень любит контролировать мяч. У меня нет турнирных предпочтений. Мы не будем жертвовать турнирами. Самая важная игра – следующая.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

– Когда мы делаем презентацию соперника нашим игрокам, мы всегда ставим приблизительный стартовый состав оппонента, и этот матч не стал исключением. Мы стараемся объяснить игрокам, что будет происходить, если им будут противостоять определенные одиннадцать футболистов, что они будут делать и что необходимо делать нам. Нас ждет сбалансированная игра. Это будет отличная борьба обеих команд. Надеемся, что на поле будет красивый атакующий футбол, как это было в Харькове. Самое главное – это продемонстрировать силу нашей команды. Мы больше уделяем время этому, чем сопернику.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Бенфика" (4-2-3-1): Одиссеас - Т.Тавареш, Диащ, Феррейра, Гримальдо - Вайгль, Флорентино Луис - Пицци, Таарабт, Рафа Силва - Винисиус

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Шахтер – Бенфика" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
Шахтер – Бенфика Лига Европы
Персоны
Николай Матвиенко Андрей Пятов Виктор Коваленко Марлос Луиш Каштру Тайсон
Место
Португалия Лиссабон
Теги
ФК Шахтер ФК Бенфика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Тьяго Уайлд
VS
Хуан Лондеро
Победа Хуана Лондеро с форой в -3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Хуан Пабло Варильяс
VS
Альберт Рамос
Победа Альберта Рамоса с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Зальцбург
VS
Айнтрахт
Гости не проиграют
2.11 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Спортинг
Тотал меньше 2,5 гола
1.88 Сделать ставку
Мальме
VS
Вольфсбург
Победа хозяев
3.30 Сделать ставку
ЛАСК
VS
АЗ Алкмар
Победа хозяев
1.88 Сделать ставку
Интер
VS
Лудогорец
Обе забьют
2.28 Сделать ставку
Рафаэль Надаль
VS
Миомич Кечманович
Победа Миомира Кечмановича с форой в +6,0 гейма
1.77 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Педро Мартинес
Победа Стэна Вавринки с форой в -4,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Адриан Маннарино
VS
Григор Димитров
Победа Григора Димитрова с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку