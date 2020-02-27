Бенфика – Шахтер: смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Европы

"Шахтер" отлично начал евровесну домашней победой над "Бенфикой", получив хороший шанс пройти 1/16 финала Лиги Европы. Но теперь надо завершить дело ответным матчем, 27 февраля в Лиссабоне.

Команда Луиша Каштру оставила только положительные впечатления после игры с португальцами в Харькове, заставив соперника больше опасаться атаки "горняков". В итоге "Шахтер" без особых проблем добыл победу и может рассчитывать на гол в гостях, который наверняка выведет его в 1/8-ю финала.

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Впрочем, "бежать впереди паровоза" украинской команде никак нельзя - преимущество лишь минимальное, у "Бенфики" есть гостевой гол, а в центре поля у "Орлов" появится главный новичок зимы - Юлиан Вайгль, способный изменить многие расклады в игре команды. Оба коллектива избежали серьезных потерь перед ответной встречей и могут рассчитывать на сильнейшие составы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Шахтер", который начнется 27 февраля на "Эштадио да Луш" в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "БЕНФИКА" - "ШАХТЕР"

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА

Лиссабон (Португалия). "Эштадио да Луш". 22:00

Главный арбитр: Бьерн Куйперс (Нидерланды)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БЕНФИКА" - "ШАХТЕР"

В прямом эфире гостевой матч 1/16 финала ЛЕ в Украине покажет украинский телеканал "Футбол 1". Также трансляцию можно будет найти в интернете на российском "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "БЕНФИКА" - "ШАХТЕР"

В предстоящем поединке вопросов о фаворите почти не возникает - букмекеры ставят на "Бенфику", но с осторожностью - победа "орлов" оценивается коэффициентом 1,83. Победа же "Шахтера" оценивается показателем в 4,0, а ничья котируется цифрами 3,75.

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КТО РАССУДИТ МАТЧ "БЕНФИКА" - "ШАХТЕР"

Обслужит второй матч "Бенфики" и "Шахтера" голландская бригада арбитров во главе с Бьерном Куйперсом. Помогать на линиях Куйперсу будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, четвертый арбитр - Джероэн Мансхот.

Куйперс в своей карьере четырежды встречался с "Шахтером", в последний раз работая на матче "горняков" против "Лиона" осенью 2018-го в Лиге чемпионов. Но украинским болельщикам этот рефери помнится в первую очередь, как арбитр, показавший Андрею Шевченко его единственную в карьере красную карточку (в 2011-м в матче Лиги Европы "Динамо" - "Брага").

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "БЕНФИКА" - "ШАХТЕР"

Бруно Лаже, главный тренер "Бенфики"

– Мы должны быть очень внимательными в обороне. Нам нужно добиться того результата, который позволит нам пройти дальше. Мы должны понимать, что нам делать с мячом, перекрывать свободные зоны, так как "Шахтер" очень любит контролировать мяч. У меня нет турнирных предпочтений. Мы не будем жертвовать турнирами. Самая важная игра – следующая.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

– Когда мы делаем презентацию соперника нашим игрокам, мы всегда ставим приблизительный стартовый состав оппонента, и этот матч не стал исключением. Мы стараемся объяснить игрокам, что будет происходить, если им будут противостоять определенные одиннадцать футболистов, что они будут делать и что необходимо делать нам. Нас ждет сбалансированная игра. Это будет отличная борьба обеих команд. Надеемся, что на поле будет красивый атакующий футбол, как это было в Харькове. Самое главное – это продемонстрировать силу нашей команды. Мы больше уделяем время этому, чем сопернику.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Бенфика" (4-2-3-1): Одиссеас - Т.Тавареш, Диащ, Феррейра, Гримальдо - Вайгль, Флорентино Луис - Пицци, Таарабт, Рафа Силва - Винисиус

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

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