"Барселона" за 82 млн евро продала бразильского легионера "Ювентусу"

Каталонская "Барселона" объявила о том, что согласовала с туринским "Ювентусом" трансфер бразильского полузащитника Артура за 82 миллиона евро.

23-летний футболист присоединится к итальянской команде по окончании нынешнего сезона. Туринцы заплатят за игрока 72 миллиона евро, а еще 10 млн прописаны в контракте между клубами в качестве бонусов, информирует пресс-служба "Барселоны".

Артур перешел в каталонский клуб из бразильского "Гремио" летом 2018-го года. В футболке "Барсы" полузащитник провел 71 матч – 47 в национальном чемпионате, 10 в Кубке Испании, 13 в Лиге чемпионов и одну игру в Суперкубке страны. На счету бразильца четыре забитых мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности конфликта между футболистами "Барселоны" и главным тренером Кике Сетьеном.