"Барселона" решила выставить на трансфер нападающего Антуана Гризманна, перешедшего из "Атлетико" летом прошлого года за 120 млн евро.

Антуан Гризманн и Лионель Месси

Как сообщает Diario Sport, "Барселона" намерена усилить состав к следующему сезону, но хочет потратить как можно меньше из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Кроме француза, каталонский клуб планирует расстаться с хавбеком Филиппе Коутиньо, который сейчас играет за "Баварию" на правах аренды.

В "Барсе" считают, что выступления Гризманна не соответствуют сумме, потраченной на его трансфер. Продажа форварда позволит каталонскому клубу частично вернуть инвестированные в него деньги, а также сэкономить на зарплате.

Как сообщал OBOZREVATEL, мегатрансфер Антуана Гризманна вызвал конфликт внутри звездного ансамбля каталонской команды. Ранее футболисты "Барселоны" устроили бунт в команде.

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