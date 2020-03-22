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22 марта • обновлено в 13:07
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"Барселона" решила продать Гризманна

7.3т
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"Барселона" решила выставить на трансфер нападающего Антуана Гризманна, перешедшего из "Атлетико" летом прошлого года за 120 млн евро.

Антуан Гризманн и Лионель Месси

Антуан Гризманн и Лионель Месси

Как сообщает Diario Sport, "Барселона" намерена усилить состав к следующему сезону, но хочет потратить как можно меньше из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Кроме француза, каталонский клуб планирует расстаться с хавбеком Филиппе Коутиньо, который сейчас играет за "Баварию" на правах аренды.

В "Барсе" считают, что выступления Гризманна не соответствуют сумме, потраченной на его трансфер. Продажа форварда позволит каталонскому клубу частично вернуть инвестированные в него деньги, а также сэкономить на зарплате.

Как сообщал OBOZREVATEL, мегатрансфер Антуана Гризманна вызвал конфликт внутри звездного ансамбля каталонской команды. Ранее футболисты "Барселоны" устроили бунт в команде.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Антуан Гризманн
Тег
ФК Барселона
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Гоша Злой
Гоша Злой
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