"Барселона" побила "вечный" рекорд в Испании

Каталонская "Барселона", со счетом 2:1 обыграв "Валенсию" в матче 32-го тура чемпионата Испани, установила новый рекорд Примеры по числу матчей без поражений подряд.

"Сине-гранатовые" не проигрывают уже в 39 матчах (7 матчей в концовке прошлого сезона плюс 32 игры в нынешнем).

Таким образом, "Барса" побила "вечное" достижение "Реал Сосьедада", которое держалось 38 лет. Клуб из Сан-Себастьяна в 1979-1980 годах провел 38 матчей подряд без поражений.

WWWWWWWWWWWWWWDWWWWDDWWWWWWWDDWWDWWWDWW



