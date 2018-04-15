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"Барселона" побила "вечный" рекорд в Испании

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Каталонская "Барселона", со счетом 2:1 обыграв "Валенсию" в матче 32-го тура чемпионата Испани, установила новый рекорд Примеры по числу матчей без поражений подряд.

"Сине-гранатовые" не проигрывают уже в 39 матчах (7 матчей в концовке прошлого сезона плюс 32 игры в нынешнем).

Таким образом, "Барса" побила "вечное" достижение "Реал Сосьедада", которое держалось 38 лет. Клуб из Сан-Себастьяна в 1979-1980 годах провел 38 матчей подряд без поражений.

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Напомним, что накануне в четвертьфинале Лиги чемпионов "Барселона" сенсационно проиграла "Роме" и вылетела из турнира.

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Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания
Объект
ФК Барселона
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