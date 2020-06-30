"Барселона" и "Ювентус" устроили обмен игроками на 147 млн евро: итоги спорта 29 июня
Российская фигуриста Бонита Попова рассказала о том, как страдала от издевок партнеров во время карьеры, а "Барселона" и "Ювентус" устроили громкий обмен игроками.
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