'Барселона' и 'Ювентус' устроили обмен игроками на 147 млн евро: итоги спорта 29 июня

Российская фигуриста Бонита Попова рассказала о том, как страдала от издевок партнеров во время карьеры, а "Барселона" и "Ювентус" устроили громкий обмен игроками.

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Кроме того, игрок сборной Украины Виктор Коваленко может перейти в итальянский гранд. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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