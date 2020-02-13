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13 февраля • обновлено в 17:54
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"Бананы для Кики": темнокожий защитник "Динамо" рассказал о шутках Милевского

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Темнокожий защитник брестского "Динамо" Габи Кики заявил, что Артем Милевский является его лучшим другом, и рассказал, как нападающий подшучивает над ним.

"Артем – мой лучший друг. Мы много шутим друг над другом. Однажды Миля увидел гору бананов. Он взял огромную гроздь и сказал, что никому есть ее нельзя. Бананы для Кики. А на следующий день бананов не оказалось. Он подошел ко мне и со смехом спросил: "Ну что, Кики, нет бананов?" А я из рюкзака достаю банан и говорю: "Есть! Держи!" – цитирует агентство Tribuna слова Кики.

Габи Кики и Артем Милевский

Габи Кики и Артем Милевский

Футбол 24

Камерунский футболист также заявил, что уважает Милевского, как большого брата, и считает его "большим игроком".

"Милевский большой игрок, который достиг в футболе того, чего я еще не смог. И я уважаю его как большого брата. Артем меня опекает. Все хотят быть рядом с таким человеком", – добавил Кики.

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Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты брестского "Динамо" назвали Артема Милевского лучшим игроком команды в 2019 году.

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Персона
Артем Милевский
Тег
Динамо-Брест
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