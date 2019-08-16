Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Где смотреть онлайн Атлетик – Барселона: расписание трансляций матча Примеры

192 Читать материал на украинском

В чемпионате Испании по футболу в пятницу, 16 августа, стартует новый сезон элитного дивизиона – Примеры.

Открывать первенство будет действующий чемпион "Барселона". В стартовой игре команда Эрнесто Вальверде сыграет на выезде с одним из наиболее принципиальных соперников – "Атлетиком" из Бильбао. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В Украине противостояние "сине-гранатовых" и "красно-белых" можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Здесь показу встречи будет предшествовать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Новости
"Зенит" угодил в грандиозный скандал из-за трансфера экс-игрока "Барселоны" за 40 млн

Атлетик – Барселона

Атлетик – Барселона

В России прямую трансляцию из Бильбао проведет канал "Матч ТВ". Здесь также до поединка пройдет обсуждение шансов команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" принял решение относительно будущего в команде вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания Бильбао
Теги
ФК Барселона ФК Атлетик Бильбао
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...