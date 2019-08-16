Где смотреть онлайн Атлетик – Барселона: расписание трансляций матча Примеры

В чемпионате Испании по футболу в пятницу, 16 августа, стартует новый сезон элитного дивизиона – Примеры.

Открывать первенство будет действующий чемпион "Барселона". В стартовой игре команда Эрнесто Вальверде сыграет на выезде с одним из наиболее принципиальных соперников – "Атлетиком" из Бильбао. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В Украине противостояние "сине-гранатовых" и "красно-белых" можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Здесь показу встречи будет предшествовать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Атлетик – Барселона

В России прямую трансляцию из Бильбао проведет канал "Матч ТВ". Здесь также до поединка пройдет обсуждение шансов команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" принял решение относительно будущего в команде вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

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