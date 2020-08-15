"Аталанта" может избавиться от Малиновского: СМИ назвали причину

Руслан Малиновский за год подорожал вдвое.

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский может покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источников издания, "Аталанта" хочет увеличить свой трансферный бюджет, поэтому будет вынуждена расстаться с 27-летним игроком сборной Украины, который за сезон подорожал вдвое и теперь оценивается в 30 миллионов евро.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини намерен усилить атаку и найти замену травмированному Йосипу Иличичу. Ради покупки новых футболистов наставник попросил руководство разгрузить платежную ведомость.

В качестве кандидатур рассматриваются игроки "Шахтера" Тайсон и Манор Соломон, а также полузащитник "Марселя" Флориан Товен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Аталанта" не смогла пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, на последних секундах пропустив два гола от ПСЖ, вылетев из турнира.

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