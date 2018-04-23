Арсенал – Атлетико: прогноз букмекеров на первый полуфинал Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" считается фаворитом первого полуфинального матча Лиги Европы с мадридским "Атлетико". "Канониры" примут соперника на своей домашней арене "Эмирейтс Стэдиум" в четверг, 26 апреля. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Арсенал – Атлетико. Начало встречи – в 22:05.

Ставки на победу английской команды принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех "Атлетико" достигают уровня 2,80. При этом аналитики уверены в том, что игра будет малорезультативной. На то, что в матче будет забито не более трех мячей, можно поставить с коэффициентом 1,67.

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