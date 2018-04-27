Арсенал - Атлетико: обзор полуфинального матча Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" играя с 10-й минуты в большинстве не смог победить мадридский "Атлетико". Полуфинальная встреча Лиги Европы завершилась со счетом 1:1.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор матча.

Новости Букмекеры назвали победителя Лиги чемпионов

"Арсенал" Англия – "Атлетико" Испания - 1:1

Голы: 1:0 – 61 Ляказетт, 1:1 – 82 Гризманн.

Арсенал – Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Уилшер, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

Атлетико – Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Парти, Коке, Корреа (Савич, 75), Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85).

Предупреждение: Врсалько (2).

Удаление: Врсалько (10).

Ответные встречи 1/2 финала ЛЕ состоятся через неделю, в четверг, 3 мая. Начало в 22:05.

Напомним, что накануне состоялись два первых полуфинала Лиги чемпионов. "Реал" наказал "Баварию", а "Ливерпуль" устроил голевое "изнасилование" "Ромы", забив итальянцам мять мячей.