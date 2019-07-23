Алжирский вингер "МанСити" жестоко унизил премьера Египта: видео

Капитан сборной Алжира и полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез проявил вызывающее неуважение к премьер-министру Египта во время церемонии награждения победителей Кубка африканских наций, который завершился в Каире.

В финале алжирцы нанесли поражение команде Сенегала–1:0. Во время врученя Кубка, Марез обменялся рукопожатием с президентом ФИФА Джанни Инфантино, а затем проигнорировал премьер-министра Египта Мустафу Мадбули и министра спорта страны Ашрафа Собхи, повернувшись к ним спиной.

Из–за подобного поведения, на футболиста может быть наложен запрет на въезд в Египет, информирует издание Awarenessng.com

Как сообщал OBOZREVATEL, непобежденный американский чемпион, боксер Флойд Мейвезер жестоко унизил команду скандального ирландского бойца Конора МакГрегора за желание последнего провести с ним второй поединок по правилам бокса.

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