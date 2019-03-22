"А какая разница?" Лидер "Шахтера" категорично высказался о сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко заявил, что не обращает внимания на календарь отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

По словам одного из лидеров "желто-синих", стартовый поединок против Португалии ничем не отличается от остальных игр.

Тарас Степаненко (крайний слева) ФФУ

"А какая разница? В любом случае пришлось бы играть здесь. Начинаем с классной командой на хорошем поле – не думаю, что это какая-то проблема. Какая разница, начинать с Люксембургом, сербами или португальцами? В любом случае все играют и дома, и на выезде", – сказал Степаненко каналу "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не включил в окончательную заявку на игру с Португалией защитника киевского "Динамо".

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