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"А какая разница?" Лидер "Шахтера" категорично высказался о сборной Украины

2.2тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко заявил, что не обращает внимания на календарь отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

По словам одного из лидеров "желто-синих", стартовый поединок против Португалии ничем не отличается от остальных игр.

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Тарас Степаненко (крайний слева)

Тарас Степаненко (крайний слева)

ФФУ

"А какая разница? В любом случае пришлось бы играть здесь. Начинаем с классной командой на хорошем поле – не думаю, что это какая-то проблема. Какая разница, начинать с Люксембургом, сербами или португальцами? В любом случае все играют и дома, и на выезде", – сказал Степаненко каналу "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не включил в окончательную заявку на игру с Португалией защитника киевского "Динамо".

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Темы
Украина - ПортугалияЕвро-2020
Персона
Тарас Степаненко
Теги
сборная Украины по футболуФК Шахтер
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