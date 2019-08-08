"Плевать!" Чемпион мира из РФ высмеял российскую власть и футболистов

Лучший лыжник России, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов раскритиковал власти за вручение футболистов наград после выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.
По мнению спортсмена, это решение является несправедливым по отношению к тем, кто выступает индивидуально.
Сергей Устюгов
Федерация лыжных гонок России
"Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба. Это обесценивает спортивные победы, особенно в индивидуальных видах. Как у нас все устроено в детско-юношеском спорте? Тренеру платят стипендию за результаты его спортсменов. Поэтому он выжимает юного человека до тех пор, пока тот выжимается. А то, что у него проблемы начинаются со здоровьем – плевать", – цитирует Устюгова российская федерация лыжных гонок.
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный тренер Эдуард Малофеев призвал россиян благодарить Владимира Путина за успешное выступление национальной сборной на ЧМ-2018.
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