28 лет назад сборная Украины сыграла первый матч в истории: как это было

29 апреля 1992 года футбольная сборная Украины провела первый матч в истории, проиграв в Ужгороде команде Венгрии со счетом 1:3. На местный стадион "Авангард" пришло 13 тысяч болельщиков.

Первый тайм встречи закончился нулевой ничьей и прошел в равной борьбе, а во второй половине наши соотечественники начали ошибаться в обороне, что привело к трем голам венгров, забитых после 60-й минуты. Матч и вовсе мог закончиться разгромным поражением, но точный штрафной в исполнении Ивана Гецко на последних секундах позволил Украине сократить отставание в счете и забить первый гол в своей истории.

Украина - Венгрия 1992 год Команда №1

Стоит отметить, что изначально поединок должен был состояться 22 апреля на "Республиканском стадионе" в Киеве, но из-за финансовых проблем Федерации футбола Украины он был перенесен в Ужгород, максимально близко к границе с Венгрией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля 2009 года киевское "Динамо" одержало разгромную победу в ответном матче четвертьфинала Кубка УЕФА и пока в последний раз в истории вышло в полуфинал еврокубка.

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