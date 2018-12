18-й тур чемпионата Италии по футболу: результаты и таблица

В чемпионате Италии по футболу в среду, 26 декабря, состоялись матчи 18-го тура. В центральном противостоянии игрового дня "Интер" минимально обыграл "Наполи".

Традиционно следить за матчами Серии А можно было благодаря трансляциям на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию результаты тура.

Чемпионат Италии. 18-й тур

26 декабря (среда)

Rossoneri held to a draw in the last away game of 2018: Read the match report ➡️ https://t.co/vq0pxUAXYT

I rossoneri pareggiano a Frosinone, colpendo anche un palo con @SamuCastillejo. Leggi il report della gara ➡️ https://t.co/FIgA6Zgrei #FrosinoneMilan pic.twitter.com/Yn2EFc8ABa