Дочь бывшего голкипера сборной России по футболу и "Зенита" 40-летнего Вячеслава Малафеева подозревается в распространении наркотиков.

16-летняя Ксения попалась на продаже четырех таблеток экстази знакомому. Таблетки уже прошли экспертизу, которая подтвердила наличие наркотических веществ. Следственный комитет возбудил дело про 228 статье, 3 части (наркоторговля с отягчающими). В случае с несовершеннолетними это карается сроком до 10 лет.

По информации Mash, в данный момент Ксения находится в больнице, пока ей лишь назначили подписку о невыезде.

Первая жена спортсмена погибла в автомобильной аварии в 2011 году в Санкт-Петербурге, оставив футболиста с двумя детьми на руках. Спустя некоторое время Малафеев женился на Екатерине Комяковой. У пары родился общий сын.

Вячеслав Малафеев с семьей

С годами семье находить общий язык с Ксенией стало все сложнее. Девушка часто вела себя неадекватно, конфликтовала с мачехой и братьями. В итоге захотела пожить самостоятельно, и родители пошли на этот шаг.

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Ксения Малафеева @___malyshkaaaa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Андреа Пирло, чемпиона мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии, сбила машина.

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