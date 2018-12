15-й тур чемпионата Италии по футболу: результаты, расписание и где смотреть

Матчи 15-го тура итальянской Серии А проходят с 7 по 9 декабря. Центральным противостоянием этого тура стал матч "Ювентус" — "Интер".

По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире показывают каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Италии. 14-й тур

7 декабря (пятница)

8 декабря (суббота)

9 декабря (воскресенье)

The boys are working hard at Milanello, 100% focused on #MilanTorino 💯

Intensità e concentrazione per i Rossoneri a Milanello, in vista del Torino 💯 pic.twitter.com/itPMjdZGeF