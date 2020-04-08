За 18 летнюю карьеру Игорь Акинфеев стал одним из лучших вратарей в истории российского футбола, проведя за московский ЦСКА более 400 матчей. Но многие часто вспоминают Акинфеева совсем за другое "достижение".

Вратарь ЦСКА, которому сегодня, 8 апреля, исполняется 34 года, регулярно принимал участие в Лиге чемпионов. И за это время успел прославиться "легендарной" серией, за которую его травили годами, - Акинфеев 11 лет не мог сыграть "на ноль" в ЛЧ.

Игорь Акинфеев

В ноябре 2006-го ЦСКА с Акинфеевым провел "сухой" матч против лондонского "Арсенала", и после этого Игорь не мог провести матч ЛЧ без пропущенных голов. В итоге это вылилось в долгую "серию Акинфеева" - 11 лет и 21 день (4039 дней). Голкиперу забивали в 43 матчах Лиги чемпионов подряд (85 мячей). Завершилась серия только осенью 2017-го, в 5-м туре группового турнира – "Бенфика" так и не смогла забить ЦСКА (проиграв 0:2).

В первые годы "мокрую" серию Акинфеева мало кто замечал, пока она не стала рекордной в ЛЧ. До этого рекордсменом по матчам с пропущенными голами кряду был голландский кипер Рональд Ватеррес (ПСВ) – 16 игр, 1997-2000 гг.

В последние годы серия Акинфеева превратилась уже в отдельное шоу, которое вызывало бурные эмоции у болельщиков – от самых разнообразных шуток до ставок типа "продлит ли Игорь свою серию". А когда вратарь таки оборвал злопамятную череду матчей, это вызвало настоящий "взрыв" среди болельщиков.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые с 1 ноября 2006 года.



В тот год только появилась "Вконтакте", Дима Билан стал вторым на Евровидении, мы все еще ходили в школу, а доллар стоил 27 рублей.



Вернул всей стране их 2006-й — Утиная ферма (@Dudulek2) November 23, 2017

Каким был мир на момент начала серии Игоря Акинфеева. Ровно 11 лет и 21 день назад😱👍🏻#ЦСКАБенфика pic.twitter.com/5e6ZZ9AgR8 — Sports.ru (@sportsru) November 22, 2017

Евроспорт

Акинфеев продолжает выступать за московский ЦСКА, играя на высшем уровне уже 18 лет. За это время вратарь с "армейцами" выиграл 20 национальных трофеев, среди которых 6 золотых медалей чемпионата России. Также с 2004-го по 2018 Акинфеев защищал цвета и сборной России, из которой ушел после ЧМ-2018.

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