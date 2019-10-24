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24 октября • обновлено в 22:59
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Ребров в Лиге Европы опозорил самый титулованный московский клуб

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Венгерский футбольный клуб "Ференцварош", который тренирует знаменитый украинский специалист Сергей Ребров, обыграл в Москве местный ЦСКА.

Поединок 3-го тура группового этапа Лиги Европы против шестикратного чемпиона России завершился со счетом 0:1. Эта победа стала первой для "Ференцвароша" за 15 лет выступлений в еврокубковой группе.

В последний раз такое случалось 16 декабря 2004 года, когда венгры на выезде обыграли "Хартс" (1:0) в групповом этапе Кубка УЕФА.

"Мы знали, что (Марио) Фернандес много играет в атаке и мало обороняется. Он, возможно, лучший защитник в российском футболе. Мы использовали нашего быстрого форварда против 17-летнего защитника ЦСКА. Мы думали о том, чтобы играть через Карпова и создавать проблемы в этой зоне", - заявил Ребров после матча журналистам.

Такой результат российские болельщики назвали фирменным позором.

Ребров в Лиге Европы опозорил самый титулованный московский клуб
Ребров в Лиге Европы опозорил самый титулованный московский клуб
Ребров в Лиге Европы опозорил самый титулованный московский клуб
Ребров в Лиге Европы опозорил самый титулованный московский клуб
Ребров в Лиге Европы опозорил самый титулованный московский клуб
Ребров в Лиге Европы опозорил самый титулованный московский клуб
Ребров в Лиге Европы опозорил самый титулованный московский клуб
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Тема
Лига Европы
Персона
Сергей Ребров
Место
Россия Москва
Тег
ФК Ференцварош
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