Экс-муж Началовой рассказал, что случилось с дочкой умершей певицы: спортивные итоги 18 марта

Бывший муж рассказал о реакции дочки Началовой на смерть матери, а Усик сделал откровенное признание. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 18 марта.

Кроме того, Усик рассказал, как почувствовал себя дураком, и обратился к украинцам и появились новые детали фантастического контракта по возвращению Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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