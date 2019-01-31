В семье знаменитой украинской теннисистки произошел взрыв: спортивные итоги 30 января

В руках матери знаменитой украинской теннисистки взорвалась бутылка, отправив женщину в реанимацию. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 29 января.
Кроме того, экс-чемпион мира, побивший Хабиба, умер нелепой смертью и Кличко сделал заявление о возвращении в бокс. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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