Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике
Соня Кей вышла замуж за Олега Петрова. Instagam Сони Кей
Украинская певица Sonya Kay (София Хлябич), которая недавно вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова, похвасталась фото со своего медового месяца.
29-летняя племянница Софии Ротару вместе с супругом отдыхает в Буковеле. В кадре загорелая красавица в купальнике нежится под жарким июньским солнцем.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться фотографиями девушки.
Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей
Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей
Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей
Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей
Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей
Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей
Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная теннисистка Петра Квитова, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, закрутила роман со своим тренером Иржи Ванеком.
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