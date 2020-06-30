Украинская певица Sonya Kay (София Хлябич), которая недавно вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова, похвасталась фото со своего медового месяца.

29-летняя племянница Софии Ротару вместе с супругом отдыхает в Буковеле. В кадре загорелая красавица в купальнике нежится под жарким июньским солнцем.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться фотографиями девушки.

Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей

Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей

Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей

Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей

Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей

Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей

Звездная жена голкипера сборной Украины показала фото в купальнике Instagram Сони Кей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная теннисистка Петра Квитова, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, закрутила роман со своим тренером Иржи Ванеком.

Из-за отношений с чешкой ее наставник подал на развод со своей женой Маркетой, с которой они воспитывали двух сыновей подросткового возраста.