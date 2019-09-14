Футболист итальняского "Лаци" Чиро Иммобиле отказался реагировать на сексуальные танцы его жены, Джессики Мелены.

Девушка опубликовала в Instagram видео, в котором зажигательно крутит бедрами. В это же время игрок сборной Италии никак не реагирует на супругу, продолжая играть в компьютерную игру.

В комментариях к публикации подписчики Мелены удивились выбору Иммобиле. Один из них назвал футболиста "счастливым человеком" и отметил красоту его жены. Также пользователи посмеялись над фамилией игрока, которую на русский можно перевести как "неподвижный".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться пляжными фотографиями красотки.

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Джессика Мелена Instagram

Новости Жена знаменитого футболиста случайно выложила фото и лишила мужа карьеры

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно лидер сборной Аргентины угодил в пикантную ситуацию во время своего отдыха в Африке. Развлекаясь со смартфоном, форвард "Интера" случайно выложил в сеть фото своей обнаженной супруги, которая готовилась принять душ.

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