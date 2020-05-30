Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной возле холодильника

Знаменитая американская фитнес-модель Стефани Мари произвела настоящий фурор в социальных сетях, выложив откровенный домашний фотосет.

Муж снял 27-летнюю уроженку калифорнийского городка Ирвайн когда она обнаженная открывала холодильник.

У фитоняшки около 1,7 млн подписчиков в Instagram, поэтому кадры за несколько дней собрали около 50 тысяч "лайков" и множество восторженных комментариев.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить идеальное тело красотки.

Стефани Мари @stephaniefitmarie

Стефани Мари @stephaniefitmarie

Стефани Мари @stephaniefitmarie

Стефани Мари @stephaniefitmarie

Стефани Мари @stephaniefitmarie

Стефани Мари @stephaniefitmarie

Стефани Мари @stephaniefitmarie

Стефани Мари @stephaniefitmarie

Стефани Мари @stephaniefitmarie

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мари вызвала бурное обсуждение в социальных сетях своей моделью ультраминимистичного купальника. Такой наряд ее поклонники сразу же назвали "голым".

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!