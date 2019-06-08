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Зинченко впился в шею корреспондентке в прямом эфире: опубликовано видео

4.7тЧитать материал на украинском

Лидер сборной Украины Александр Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией.

В во время интервью футболист поцеловал корреспондентку телеканалов Футбол 1/2 Владу Щеглову.

"Желаю хороший игры и в матче с Люксембургом", - сказала на прощание журналистка, получив в ответ долгий поцелуй в шею. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было, а также насладиться лучшими пляжными снимками девушки.

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Новости
Фанат ЧМ-2018 поцеловал журналистку: момент попал в прямой эфир

Щеглова стала настоящей знаменитостью после Евро-2016, когда она в образе украинской болельщицы взорвала интернет.

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершился со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

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Тема
Евро-2020
Персоны
Влада ЩегловаАлександр Зинченко
Место
УкраинаЛьвов
Тег
сборная Украины по футболу
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