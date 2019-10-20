Жена украинского футболиста разделась для соцсетей

Супруга украинского футболиста турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка решила показать свою шикарную фигуру. Ирина Морозюк опубликовала собственную фотографию в белье в Instagram.

"Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании", — говорится в подписи к фото.

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Напомним, что 31-летний хавбек "Динамо" подписал арендный договор с "Ризеспором" в январе этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк засветила грудь на праздновании дня рождения супруги экс-футболиста "Днепра" Виталия Мандзюка.

Ранее Ирина разместила снимок, на котором она обнаженная лежит в постели со своим мужем.

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