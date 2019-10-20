Жена украинского футболиста разделась для соцсетей

Супруга украинского футболиста турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка решила показать свою шикарную фигуру. Ирина Морозюк опубликовала собственную фотографию в белье в Instagram.
"Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании", — говорится в подписи к фото.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Напомним, что 31-летний хавбек "Динамо" подписал арендный договор с "Ризеспором" в январе этого года.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк засветила грудь на праздновании дня рождения супруги экс-футболиста "Днепра" Виталия Мандзюка.
Ранее Ирина разместила снимок, на котором она обнаженная лежит в постели со своим мужем.
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