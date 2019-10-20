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20 октября • обновлено в 21:29
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Жена украинского футболиста разделась для соцсетей

4.1т Читать материал на украинском

Супруга украинского футболиста турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка решила показать свою шикарную фигуру. Ирина Морозюк опубликовала собственную фотографию в белье в Instagram.

"Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании", — говорится в подписи к фото.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Напомним, что 31-летний хавбек "Динамо" подписал арендный договор с "Ризеспором" в январе этого года.

Новости
Ирина Морозюк показала трюк со своей силиконовой грудью и мячом - опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк засветила грудь на праздновании дня рождения супруги экс-футболиста "Днепра" Виталия Мандзюка.

Ранее Ирина разместила снимок, на котором она обнаженная лежит в постели со своим мужем.

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Персона
Ирина Морозюк
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Букет Красивый
Букет Красивый
Недоёп хронический?
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Дронов Жон
Дронов Жон
Матерь божья!!!!! Силиконовый ужос!!!!
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Громозека Иван
Громозека Иван
Б*ядина какая-то!
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