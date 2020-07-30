Жена российского хоккеиста похвасталась откровенным фото, приоткрыв грудь

Жена российского хоккеиста НХЛ Ильи Ковальчука Николь опубликовала горячий снимок у себя в Instagram.

На нем ее обнаженную грудь прикрывает лишь вязаная кофта.

Николь Ковальчук похвасталась откровенным фото, приоткрыв грудь Instagram Николь Ковальчук

Подписчики россиянки отметили, что она находится в отличной форме, несмотря на то, что является матерью четверых детей.

"Я не знаю более красивую маму четырех детей", "Какое красивое фото! Фигура просто идеальная", "Очень необычный образ. А вязаные вещи, оказывается, могут смотреться сексуально".

Николь активно занимается спортом, тренируясь шесть раз в неделю. Она ходит в тренажерный зал и на бокс.

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