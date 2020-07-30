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Жена российского хоккеиста похвасталась откровенным фото, приоткрыв грудь

Раздевалка
1,0 т.
Николь Ковальчук

Николь Ковальчук порадовала подписчиков горячим снимком. Instagram Николь Ковальчук

Жена российского хоккеиста НХЛ Ильи Ковальчука Николь опубликовала горячий снимок у себя в Instagram.

На нем ее обнаженную грудь прикрывает лишь вязаная кофта.

Николь Ковальчук похвасталась откровенным фото, приоткрыв грудь

Николь Ковальчук похвасталась откровенным фото, приоткрыв грудь Instagram Николь Ковальчук

Подписчики россиянки отметили, что она находится в отличной форме, несмотря на то, что является матерью четверых детей.

"Я не знаю более красивую маму четырех детей", "Какое красивое фото! Фигура просто идеальная", "Очень необычный образ. А вязаные вещи, оказывается, могут смотреться сексуально".

Николь активно занимается спортом, тренируясь шесть раз в неделю. Она ходит в тренажерный зал и на бокс.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться другими горячими снимками со страницы жены Ковальчука в Instagram.

Николь Ковальчук в красном белье

Николь Ковальчук в красном белье Instagram Николь Ковальчук

Николь Ковальчук снялась топлес

Николь Ковальчук снялась топлес Instagram Николь Ковальчук

Николь Ковальчук в белом белье

Николь Ковальчук в белом белье Instagram Николь Ковальчук

Николь Ковальчук в черном белье

Николь Ковальчук в черном белье Instagram Николь Ковальчук

Николь Ковальчук в черном боди

Николь Ковальчук в черном боди Instagram Николь Ковальчук

Николь Ковальчук сфотографировалась в боксерском ринге

Николь Ковальчук сфотографировалась в боксерском ринге Instagram Николь Ковальчук

Николь Ковальчук и декольте

Николь Ковальчук и декольте Instagram Николь Ковальчук

Николь Ковальчук в тренажерном зале

Николь Ковальчук в тренажерном зале Instagram Николь Ковальчук

Как сообщал OBOZREVATEL, жена российского голкипера "Ростова" Сергея Песьякова разделась и показала фанатам пышную грудь.

Россия
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