Жена попросила мужа-бодибилдера убрать в доме и была арестована

В графстве Северный Йоркшир, Англия, женщину арестовали после того, как она попросила мужа убраться в доме.

Валери Сандерс познакомилась с 58-летним Майклом в интернете в 2012 году и пара поженилась два года спустя. Мужчина получил работу в качестве менеджера тренажерного зала и вскоре стал одержим бодибилдингом. Он проводил много времени в "качалке", совершенно не участвуя в домашних делах.

Валери и Майкл Сандерс (с) Daily Mirror

(с) Daily Mirror

После тото, как Валери попросила мужа пропылесосить и убраться в их доме в Каттерике, Северный Йорк, он обратился в полицию. Прибывшие четыре офицера на двух машинах арестовали женщину. Ей было предъявлено обвинение в "принудительном или контролирующем поведении" по отношению к мужу. Сандерс продержали 17 часов в камере и запретили возвращаться, сообщает Daily Mirror.

Валери и Майкл Сандерс (с) Daily Mirror

Случился этот инцендент в апреле 2018 года. После 14 месяцев "ада" дело развалилось за несколько минут до начала судебного процесса. Сейчас Майкл и Валери разводятся.

Принудительное или контролирующее поведение в семье или интимных отношениях стало преступлением в декабре 2015 года после кампании по борьбе с нефизическим насилием.

Майкл Сандерс (с) Daily Mirror

Майкл Сандерс (с) Daily Mirror

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