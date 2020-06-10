Супруга лидера сборной Украины по футболу Руслана Малиновского Роксана произвела фурор среди своих подписчиков в Instagram, разместив фотографии с берега озера Гарда – самого большого озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп.
26-летняя жена футболиста "Аталанты" позирует в купальнике, демонстрируя свою фигуру спустя полгода после родов. Поклонники девушки не сдерживают эмоций, называя ее фигуру настоящей бомбой.
Отметим, что в ноябре у пары в клинике Бергамо родилась дочка Оливия.
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Руслан Малиновский
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена неизвестного широкой публике бразильского футболиста Хадсона Сантоса Карина Флорес похвасталась невероятно привлекательной внешностью и прекрасным телом.
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