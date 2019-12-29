Жена Криштиану Роналду засветила идеальные ягодицы в басейне

Супруга звездного нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду порадовала своих поклонников новым видео в Instagram. Девушка искупалась в бассейне и похвасталась новым купальником.

В ролике Джорджина Родригес поднимается над водой, после чего в замедленном режиме идет акцент на том моменте, когда в кадре появляются ягодицы дамы.

Джорджина Родригес instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду instagram.com/georginagio

Новости Невеста Криштиану Роналду показала себя топлес

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 21 ноября Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности.

Причиной такой скрытности стали не лучшие отношения между Джорджиной и мамой Криштиану.

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