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29 декабря • обновлено в 19:47
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Жена Криштиану Роналду засветила идеальные ягодицы в басейне

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Супруга звездного нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду порадовала своих поклонников новым видео в Instagram. Девушка искупалась в бассейне и похвасталась новым купальником.

В ролике Джорджина Родригес поднимается над водой, после чего в замедленном режиме идет акцент на том моменте, когда в кадре появляются ягодицы дамы.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

instagram.com/georginagio

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Невеста Криштиану Роналду показала себя топлес

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 21 ноября Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности.

Причиной такой скрытности стали не лучшие отношения между Джорджиной и мамой Криштиану.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Джорджина Родригес Криштиану Роналду
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