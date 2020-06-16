Жена Кокорина похвасталась фигурой в золотом купальнике
Дарья Валитова
Жена известного российского футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала фото в бикини.
"Лето, оно такое", – подписала снимок супруга нападающего "Сочи".
На снимке Дарья позирует в золотом купальнике. Подписчики Валитовой остались в восторге от ее фигуры и пришли к выводу, что Дарья полностью готова к сезону бикини.
Instagram Дарьи Валитовой
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Кокорин и его друг Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты отбывали наказание после того, как в октябре 2018-го стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.
Ранее Кокорин заявил, что очень скучает по матчам между сборными России и Украины.
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