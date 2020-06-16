Жена Кокорина похвасталась фигурой в золотом купальнике

Жена известного российского футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала фото в бикини.

"Лето, оно такое", – подписала снимок супруга нападающего "Сочи".

На снимке Дарья позирует в золотом купальнике. Подписчики Валитовой остались в восторге от ее фигуры и пришли к выводу, что Дарья полностью готова к сезону бикини.

Instagram Дарьи Валитовой

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Кокорин и его друг Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты отбывали наказание после того, как в октябре 2018-го стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

Ранее Кокорин заявил, что очень скучает по матчам между сборными России и Украины.